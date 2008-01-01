Нападающего "Баварии" обвинили в мошенничестве

На него подали многомиллионный иск.

Роберт Левандовский с супругой. Фото: Sport-express.ru ©
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Сегодня 11:14
Нападающего "Баварии" Роберта Левандовского обвинили в мошенничестве, сообщает Der Spiegel.

Бывший агент нападающего Цезари Кухарски подал против игрока мюнхенцев иск, в котором требует компенсацию в размере 9 миллионов евро. 

Как сообщает источник, Левандовский незаконно вывел средства из компании RL Management и использовал их в личных целях. Левандовский назвал иск необоснованным и обвинил своего бывшего агента в попытке шантажа. Также сообщается, что есть документы, свидетельствующие о том, что сумма поступила на счет игрока в Польше, вероятно, в обход немецких налоговых органов.

Теперь в этом деле будет разбираться суд.
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Сегодня 11:14
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