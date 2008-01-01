Нападающего "Баварии" обвинили в мошенничестве

Нападающего "Баварии
" Роберта Левандовского
обвинили в мошенничестве, сообщает Der Spiegel
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Бывший агент нападающего Цезари Кухарски
подал против игрока мюнхенцев иск, в котором требует компенсацию в размере 9 миллионов евро.
Как сообщает источник, Левандовский незаконно вывел средства из компании RL Management и использовал их в личных целях. Левандовский назвал иск необоснованным и обвинил своего бывшего агента в попытке шантажа. Также сообщается, что есть документы, свидетельствующие о том, что сумма поступила на счет игрока в Польше, вероятно, в обход немецких налоговых органов.
Теперь в этом деле будет разбираться суд.