Все было идеально - Хави о победе над командой Исламхана в азиатской ЛЧ

Клуб из Катара в шаге от выхода в плей-офф турнира.

Хави. Фото: ФК "Аль-Садд" ©
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Сегодня 10:44
Главный тренер катарского клуба "Аль-Садд" Хави  остался доволен победой своих подопечных в четвертом туре азиатской Лиги чемпионов над "Аль-Айном" из ОАЭ, за который выступает казахстанец Бауыржан Исламхан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы абсолютно счастливы. Это была отличная игра и великий перфоманс от нас. Все было идеально - атака, игра в защите, стандарты. По сравнению с прошлой игрой мы создали больше шансов и были более эффективны, - сказал Хави после игры. - Сейчас у нас хорошее положение, но надо продолжать. Наша следующая цель - выйти из группы".

После победы над "Аль-Айном" со счетом 4:0 "Аль-Садд" закрепился на втором месте в группе, набрав восемь очков. За два тура до завершения групповой стадии лидирует "Аль-Наср Рияд" из Саудовской Аравии с десятью очками. Идущий третьим иранский "Сепахан" с тремя баллами еще имеет математические шансы выйти из группы. А вот "Аль-Айн", набрав одно очко, лишился возможности выйти из группы.  
Метки:
Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Лига чемпионов Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
Футбол
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Сегодня 10:44
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