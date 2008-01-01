Все было идеально - Хави о победе над командой Исламхана в азиатской ЛЧ

Главный тренер катарского клуба "Аль-Садд" Хави остался доволен победой своих подопечных в четвертом туре азиатской Лиги чемпионов над "Аль-Айном" из ОАЭ, за который выступает казахстанец Бауыржан Исламхан
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
"Мы абсолютно счастливы. Это была отличная игра и великий перфоманс от нас. Все было идеально - атака, игра в защите, стандарты. По сравнению с прошлой игрой мы создали больше шансов и были более эффективны, - сказал Хави после игры. - Сейчас у нас хорошее положение, но надо продолжать. Наша следующая цель - выйти из группы".
После победы над "Аль-Айном" со счетом 4:0 "Аль-Садд" закрепился
на втором месте в группе, набрав восемь очков. За два тура до завершения групповой стадии лидирует "Аль-Наср Рияд" из Саудовской Аравии с десятью очками. Идущий третьим иранский "Сепахан" с тремя баллами еще имеет математические шансы выйти из группы. А вот "Аль-Айн
", набрав одно очко, лишился возможности выйти из группы.