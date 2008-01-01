Прервут безвыигрышную серию? Прямая трансляция матча КПЛ "Тараз" - "Жетысу"

19 сентября в Алматы пройдет матч девятого тура КПЛ
между "Таразом" и талдыкорганским "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz
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Перед очным поединком команды занимают соседние места в турнирной таблице. "Жетысу
" с десятью очками занимает седьмое место, "Тараз" отстает на три балла и располагается на восьмой позиции.
Добавим, что "Тараз
" не побеждал в КПЛ с 15 марта. Тогда команда Владимира Никитенко со счетом 3:2 обыграла "Ордабасы". Затем команда четырежды сыграла вничью и один раз проиграла.
Матч начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь
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