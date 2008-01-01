Прервут безвыигрышную серию? Прямая трансляция матча КПЛ "Тараз" - "Жетысу"

Жамбылская команда не может победить в чемпионате с марта.

Фото: ФК "Тараз" ©
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Сегодня 10:15
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 9
Тараз - Жетысу

Турнирная таблица
19 сентября в Алматы пройдет матч девятого тура КПЛ между "Таразом" и талдыкорганским "Жетысу", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Перед очным поединком команды занимают соседние места в турнирной таблице. "Жетысу" с десятью очками занимает седьмое место, "Тараз" отстает на три балла и располагается на восьмой позиции. 

Добавим, что "Тараз" не побеждал в КПЛ с 15 марта. Тогда команда Владимира Никитенко со счетом 3:2 обыграла "Ордабасы". Затем команда четырежды сыграла вничью и один раз проиграла. 

Матч начнется в 16:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь
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Футбол
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Сегодня 10:15
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