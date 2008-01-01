Названа сумма аренды Гарета Бэйла в "Тоттенхэм"

При этом валлиец пропустит месяц из-за травмы.

Гарет Бэйл. Фото: Readfootball.com©
Новости спорта Футбол
0
Сегодня 09:24
Стало известно, в какую сумму обойдется "Тоттенхэму" аренда 31-летнего валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает Championat.com.

Президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви заключил сделку, по условиям которой "шпоры" будут выплачивать 240 тысяч евро в неделю из его заработной платы в размере 650 тысяч евро в "Реале".

Первоначальная сделка, которую "Тоттенхэм" сможет продлить в первую очередь, продлится до конца июня следующего года, а это означает, что Бэйл будет стоить 9,8 миллионов евро, а "Реал" по-прежнему будет выплачивать ему 415 тысяч в неделю.

Бэйл перешёл в "Реал" из "Тоттенхэма" летом 2013 года за 101 миллион евро. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.
Метки:
Бэйл Гарет Тоттенхэм Футбольные трансферы Реал Мадрид
Футбол
0
Сегодня 09:24
© 2008 - 2020 ТОО «EML»