Названа сумма аренды Гарета Бэйла в "Тоттенхэм"

Стало известно, в какую сумму обойдется "Тоттенхэму" аренда 31-летнего валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла
, сообщает Championat.com
.
Президент "Тоттенхэма" Дэниел Леви заключил
сделку, по условиям которой "шпоры" будут выплачивать 240 тысяч евро в неделю из его заработной платы в размере 650 тысяч евро в "Реале".
Первоначальная сделка, которую "Тоттенхэм
" сможет продлить в первую очередь, продлится до конца июня следующего года, а это означает, что Бэйл будет стоить 9,8 миллионов евро, а "Реал" по-прежнему будет выплачивать ему 415 тысяч в неделю.
Бэйл перешёл в "Реал
" из "Тоттенхэма" летом 2013 года за 101 миллион евро. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.