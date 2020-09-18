"Бавария" забила "Шальке" восемь мячей в первом туре Бундеслиги

Мюнхенская "Бавария
" начала защиту титула чемпиона Германии по футболу крупной победой над "Шальке", сообщает "Р-Спорт
".
Стартовая встреча первого тура бундеслиги, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 8:0. Хет-трик сделал Серж Гнабри
(4-я, 47-я и 59-я минуты), еще по одному голу забили Леон Горецка
(19), Роберт Левандовский
(31, с пенальти), Томас Мюллер
(69), Лерой Сане
(71) и Джамал Мусиала
(81).
Как отмечается на сайте бундеслиги, "Бавария" установила рекорд турнира по количеству забитых мячей в стартовом матче чемпионата. Ранее ни одна команда не забивала более шести голов в первом матче нового сезона бундеслиги.
"Бавария" в следующем матче 27 сентября сыграет в гостях с "Хоффенхаймом", а "Шальке" днем ранее примет "Вердер".
Отметим, что в прошедшем сезоне "Бавария" сделала
требл. Победила в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. В четвертьфинале Лиги чемпионов в августе "Бавария" также забила
восемь голов "Барселоне".