"Бавария" забила "Шальке" восемь мячей в первом туре Бундеслиги

Гнабри оформил хет-трик, Сане забил дебютный гол и дважды ассистировал.

Роберт Левандовский. Фото: Getty Images©
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Сегодня 08:43
Мюнхенская "Бавария" начала защиту титула чемпиона Германии по футболу крупной победой над "Шальке", сообщает "Р-Спорт".

Стартовая встреча первого тура бундеслиги, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 8:0. Хет-трик сделал Серж Гнабри (4-я, 47-я и 59-я минуты), еще по одному голу забили Леон Горецка (19), Роберт Левандовский (31, с пенальти), Томас Мюллер (69), Лерой Сане (71) и Джамал Мусиала (81).



Как отмечается на сайте бундеслиги, "Бавария" установила рекорд турнира по количеству забитых мячей в стартовом матче чемпионата. Ранее ни одна команда не забивала более шести голов в первом матче нового сезона бундеслиги.

"Бавария" в следующем матче 27 сентября сыграет в гостях с "Хоффенхаймом", а "Шальке" днем ранее примет "Вердер".

Отметим, что в прошедшем сезоне "Бавария" сделала требл. Победила в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. В четвертьфинале Лиги чемпионов в августе "Бавария" также забила восемь голов "Барселоне". 
Метки:
Бавария Бундеслига
Футбол
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Сегодня 08:43
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