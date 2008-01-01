ФИФА изменила правила смены футбольного гражданства

"Как видите, поменять спортивное гражданство тем, кто играл за главную сборную совсем не просто и это скорее исключительный случай, чем правило. Данное исключение подходит для случаев, когда, например, молодых ребят "заигрывают" за сильные сборные в надежде на их дальнейший прогресс и в впоследствии не вызывают. Далее, через 3 года, такие игроки получают возможность попробовать свои силы в другой команде и это, безусловно, хорошо" - пояснили новое изменение в SILA International Lawyers.