ФИФА изменила правила смены футбольного гражданства

Теперь игроки сыгравшие один матч за одну сборную могут поменять ее на другую.

Фото: Sports.ru©
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Сегодня 08:22
Международная федерация футбола (ФИФА) внесла изменение в правило при смене футбольного гражданства, сообщается в телеграм-канале юридической компании SILA International Lawyers.

Конгресс ФИФА одобрил правило, разрешающее игрокам, сыгравшим один официальный матч за одну национальную сборную, выступать за другую сборную. Если этот матч был в финальном турнире чемпионата мира или финальном турнире конфедераций, сменить команду не получится. Новое правило вступит в силу в следующем месяце. Но есть и некоторые нюансы.

ФИФА установила множество жестких критериев для того, чтобы смена сборной "А" стала возможной. По новым правилам футболист может поменять спортивное гражданство только при одновременном соблюдении следующих критериев:

- футболист вышел на поле в официальном матче за сборную "А" по любой разновидности футбола;

- в момент первого матча за сборную "А" футболист уже имел гражданство той ассоциации за которую он теперь хочет выступать;

- в момент последнего матча за прошлую ассоциацию ему было меньше 21 года;

- общее количество матчей за сборную "А" как официальных, так и товарищеских не превысило трех;

- с момента последнего матча за сборную "А" прошлой ассоциации прошло не менее трех лет;

- он никогда не играл за сборную "А" в финальных турнирах ЧМ или континентального первенства.

"Как видите, поменять спортивное гражданство тем, кто играл за главную сборную совсем не просто и это скорее исключительный случай, чем правило. Данное исключение подходит для случаев, когда, например, молодых ребят "заигрывают" за сильные сборные в надежде на их дальнейший прогресс и в впоследствии не вызывают. Далее, через 3 года, такие игроки получают возможность попробовать свои силы в другой команде и это, безусловно, хорошо" - пояснили новое изменение в SILA International Lawyers.

Раннее игроки не могли выступать за вторую сборную, если провели хотя бы один официальный матч за первую национальную команду. ФИФА предлагала позволить игрокам вернуться в свою первую национальную команду, если они никогда не играли за вторую.
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Футбол
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Сегодня 08:22
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