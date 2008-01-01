Георгий Жуков проиграл с "Вислой" матч чемпионата Польши

Команда из Кракова находится в подвале турнирной таблицы.

Георгий Жуков. Фото: Mail.ru ©
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Сегодня 07:50
Краковская "Висла", за которую выступает казахстанский футболист Георгий Жуков, в четвертом туре чемпионата Польши проиграла "Плоцку" со счетом 0:3, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уже в первом тайме "Плоцк" забил два безответных гола - отличились Алан Урыга и Дамиан Михальский. Точку в матче на 71-й минуте поставил Дэмиен Расак. Жуков провел на поле весь матч, но отличиться результативными действиями не смог.



"Висла" потерпела второе поражение в четырех матчах чемпионата. Еще два раза команда сыграла вничью. С двумя баллами клуб из Кракова занимает 13-е место из 16-ти участников.
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Футбол
0
Сегодня 07:50
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