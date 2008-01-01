Георгий Жуков проиграл с "Вислой" матч чемпионата Польши

Краковская "Висла", за которую выступает казахстанский футболист Георгий Жуков
, в четвертом туре чемпионата Польши проиграла "Плоцку" со счетом 0:3, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Уже в первом тайме "Плоцк" забил два безответных гола - отличились Алан Урыга
и Дамиан Михальский
. Точку в матче на 71-й минуте поставил Дэмиен Расак
. Жуков провел на поле весь матч, но отличиться результативными действиями не смог.
"Висла" потерпела второе поражение в четырех матчах чемпионата. Еще два раза команда сыграла вничью. С двумя баллами клуб из Кракова занимает 13-е место из 16-ти участников.