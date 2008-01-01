"Беерсхот" с Яном Вороговским в составе проиграл лидеру чемпионата Бельгии

В центральном матче чемпионата Бельгии сошлись два неожиданных лидера турнира. Одержавший пять побед из пяти "Шарлеруа" со счетом 3:1 обыграл "Беерсхот", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Вороговский вышел в стартовом составе. Счет открыл "Шарлеруа" на 29-й минуте после точного удара Кавеха Резаи
. Во втором тайме Али Голизаде
удвоил преимущество хозяев поля, а на 87-й минуте Резаи с пенальти оформил дубль. В добавленное арбитром время Мусаши Судзуки
забил гол престижа за "Беерсхот".
Вороговского заменили на 63-й минуте - вместо него вышел Дарио ван ден Бюйс. "Шарлеруа" оформил шестую победу кряду и с 18-ю очками лидирует в чемпионате. "Беерсхот" с 12-ю сохранил второе место. В седьмом туре команда казахстанца сыграет против "Васланда-Беверена".