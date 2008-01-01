"Актобе" потерял очки на старте Первой лиги, "Атырау" - победил

Два главных фаворита турнира провели первые игры в чемпионате.

ФК "Атырау". Фото: Footbom.kz ©
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Первая Лига Казахстана по футболу
Тур 2
Махтаарал - Актобе 0:0

Турнирная таблица
Вылетевшие в прошлом сезоне из КПЛ "Актобе" и "Атырау", провели свои стартовые матчи в новом сезоне Первой лиги. Пятикратный чемпион Казахстана не сумел обыграть "Мактаарал", а вот "нефтянники" в непростом поединке победили "Жетысу-2", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между "Мактааралом" и "Актобе" завершился нулевой ничьей.  Несмотря на все усилия западноказахстанцев, стартовать с победы не удалось. Для "Мактаарала" это был уже второй матч в чемпионате и первое набранное очко. Несколько дней назад они уступили "Экибастузу" со счетом 2:3.

В параллельной встрече еще один неудачник прошлого сезона "Атырау" обыграл "Жетысу-2". Команда Арама Восканяна забила единственный мяч на 14-й минуте. Ошибкой обороны воспользовался Петр Гжельчак - его удар из-за пределов штрафной площади пришелся точно в угол ворот.  НА 69-й минуте "Атырау" остался в меньшинстве - за вторую желтую карточку поле покинул Лев Скворцов. Это не повлияло на итоговый результат - 1:0.

"Атырау" набрал три и идет третьим в группе Б. У "Жетысу-2" тоже три очка, но на одну игру больше. 
Метки:
Актобе ФК Атырау ФК Первая лига Казахстана
Футбол
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