"Актобе" потерял очки на старте Первой лиги, "Атырау" - победил

Вылетевшие в прошлом сезоне из КПЛ "Актобе" и "Атырау", провели свои стартовые матчи в новом сезоне Первой лиги
. Пятикратный чемпион Казахстана не сумел обыграть "Мактаарал", а вот "нефтянники" в непростом поединке победили "Жетысу-2", сообщает корреспондент Vesti.kz
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Матч между "Мактааралом" и "Актобе
" завершился нулевой ничьей. Несмотря на все усилия западноказахстанцев, стартовать с победы не удалось. Для "Мактаарала" это был уже второй матч в чемпионате и первое набранное очко. Несколько дней назад они уступили
"Экибастузу" со счетом 2:3.
В параллельной встрече еще один неудачник прошлого сезона "Атырау
" обыграл "Жетысу-2". Команда Арама Восканяна забила единственный мяч на 14-й минуте. Ошибкой обороны воспользовался Петр Гжельчак
- его удар из-за пределов штрафной площади пришелся точно в угол ворот. НА 69-й минуте "Атырау" остался в меньшинстве - за вторую желтую карточку поле покинул Лев Скворцов. Это не повлияло на итоговый результат - 1:0.
"Атырау" набрал три и идет третьим в группе Б. У "Жетысу-2" тоже три очка, но на одну игру больше.