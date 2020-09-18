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Исламхан опять забьет команде Хави? Прямая трансляция матча азиатской ЛЧ "Аль-Садд" - "Аль-Айн"

В первом матче команды забили шесть голов на двоих.

Исламхан опять забьет команде Хави? Прямая трансляция матча азиатской ЛЧ "Аль-Садд" - "Аль-Айн"
Фото: ФК "Аль-Айн" ©
Новости спорта Футбол
1
Международная федерация футбола
Групповой этап
Аль-Садд - Аль-Айн

Турнирная таблица
Клуб капитана сборной Казахстана по футболу Бауыржана Исламхана "Аль-Айн" из ОАЭ 18 сентября в рамках четвертого тура группового этапа азиатский Лиги чемпионов сыграет на выезде против катарской "Аль-Садда", сообщает корреспондент Vesti.kz.  

Команды встречались между собой 15 сентября в рамках третьего тура. Тогда игра завершилась со счетом 3:3, а один из голов "Аль-Айна" забил Исламхан. Набранное очко для команды казахстанца стало первым в этом розыгрыше турнире. Они занимают последнее четвертое место в группе. 

Матч пройдет в Катаре и начнется в 21:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна здесь.

"Аль-Садд", главным тренером которого является известный в прошлом испанский футболист, экс-полузащитник "Барселоны" Хави, занимает второе место в группе, набрав 5 очков в трех матчах. Лидирует "Аль-Наср Рияд" из Саудовской Аравии - семь очков. На третьем месте - иранский "Сепахан" с тремя баллами. 


Прямую трансляцию матча "Аль-Садд" - "Аль-Айн" можно посмотреть здесь. 

 

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Метки:
Аль-Айн ФК Исламхан Бауыржан Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу

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