Обидчик "Ордабасы" проиграл албанскому клубу и покинул Лигу Европы

А могли сыграть с "Тоттенхэмом" Моуринью в следующем раунде.

ФК "Ботошани". Фото: Prognozy-bk.ru ©
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Сегодня 11:01
Румынский футбольный клуб "Ботошани" во втором раунде квалификации Лиги Европы проиграл албанской "Шкендии", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Счет на второй минуте матча открыл Бесарт Ибраими. С 61-й минуты "Ботошани" играл в большинстве из-за удаления игрока "Шкендии". Но сравнять счет так не удалось, со счетом 1:0 победил албанский клуб.

Теперь "Шкендия" в следующем раунде сыграет против английского "Тоттенхэма". В первом раунде "Ботошани" выбил из Лиги Европы шымкентский "Ордабасы". Команда Кахабера Цхададзе дома уступила со счетом 1:2.
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Лига Европы Ордабасы ФК
Футбол
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Сегодня 11:01
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