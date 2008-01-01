Обидчик "Ордабасы" проиграл албанскому клубу и покинул Лигу Европы

Румынский футбольный клуб "Ботошани" во втором раунде квалификации Лиги Европы проиграл албанской "Шкендии", сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Счет на второй минуте матча открыл Бесарт Ибраими. С 61-й минуты "Ботошани" играл в большинстве из-за удаления игрока "Шкендии". Но сравнять счет так не удалось, со счетом 1:0 победил албанский клуб.
Теперь "Шкендия" в следующем раунде сыграет против английского "Тоттенхэма". В первом раунде "Ботошани" выбил
из Лиги Европы шымкентский "Ордабасы
". Команда Кахабера Цхададзе дома уступила
со счетом 1:2.