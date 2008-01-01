Курбан Бердыев может возглавить московский клуб

Известный туркменский и российский тренер, выступавший в бытность футболистом за алматинский "Кайрат" Курбан Бердыев является основным кандидатом на пост главного тренера московского "Динамо", сообщает "Спорт-Экспресс
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Нынешний наставник москвичей Кирилл Новиков в ближайшее время будет отправлен в отставку. 17 сентября, "Динамо" сенсационно уступило «Локомотиву» из Тбилиси в отборе Лиги Европы (1:2).
После 7 туров РПЛ команда идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков.
Курбан Бекиев в качестве главного тренера приводил казанский "Рубин" к чемпионству в России, а "Ростов" к серебряным наградам чемпионата.