Курбан Бердыев может возглавить московский клуб

Экс-наставник "Рубина" и "Ростова" не тренировал больше года.

Курбан Бердыев. Фото: Gazeta.ru©
Новости спорта Футбол
0
Сегодня 08:20
Известный туркменский и российский тренер, выступавший в бытность футболистом за алматинский "Кайрат" Курбан Бердыев является основным кандидатом на пост главного тренера московского "Динамо", сообщает "Спорт-Экспресс".

Нынешний наставник москвичей Кирилл Новиков в ближайшее время будет отправлен в отставку. 17 сентября, "Динамо" сенсационно уступило «Локомотиву» из Тбилиси в отборе Лиги Европы (1:2).

После 7 туров РПЛ команда идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков.

Курбан Бекиев в качестве главного тренера приводил казанский "Рубин" к чемпионству в России, а "Ростов" к серебряным наградам чемпионата. 
Метки:
Лига Европы
Футбол
0
Сегодня 08:20
© 2008 - 2020 ТОО «EML»