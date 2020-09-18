Клубы из Латвии и Сан-Марино не доиграли матч Лиги Европы из-за сильного ветра

В Латвии из-за сильного ветра был остановлен матч квалификации Лиги Европы между "Ригой" и "Тре Фиори" из Сан-Марино. Он будет доигран в пятницу, 18 сентября, сообщает "Р-Спорт
".
Встреча, проходившая в Риге в четверг, была остановлена на восьмой минуте, возобновилась, однако затем было принято решение прекратить игру. На стадионе из-за ветра сначала погасла часть освещения, затем разбился прожектор, стекло попало на гостевую скамейку запасных. Матч был прерван при счете 0:0.
Как сообщили в УЕФА, команды выйдут на поле в 13:00 по времени Нур-Султана в пятницу. Это единственный незавершенный матч второго раунда квалификации Лиги Европы. Ранее турнир покинули
три казахстанских клуба - "Кайрат
", "Кайсар
" и "Астана
".