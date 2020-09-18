Клубы из Латвии и Сан-Марино не доиграли матч Лиги Европы из-за сильного ветра

Игру перенесли на пятницу.

Стадион в Риге. Фото: Rambler.ru ©
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Сегодня 07:49
В Латвии из-за сильного ветра был остановлен матч квалификации Лиги Европы между "Ригой" и "Тре Фиори" из Сан-Марино. Он будет доигран в пятницу, 18 сентября, сообщает "Р-Спорт".

Встреча, проходившая в Риге в четверг, была остановлена на восьмой минуте, возобновилась, однако затем было принято решение прекратить игру. На стадионе из-за ветра сначала погасла часть освещения, затем разбился прожектор, стекло попало на гостевую скамейку запасных. Матч был прерван при счете 0:0.

Как сообщили в УЕФА, команды выйдут на поле в 13:00 по времени Нур-Султана в пятницу. Это единственный незавершенный матч второго раунда квалификации Лиги Европы. Ранее турнир покинули три казахстанских клуба - "Кайрат", "Кайсар" и "Астана". 
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