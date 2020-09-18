В матче Лиги Европы соперники забили 12 голов с игры

Победителя определили в серии пенальти.

ФКСБ. Фото: Sports.ru©
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Сегодня 07:20
Румынский ФКСБ в серии пенальти обыграл сербскую команду "Бачка-Топола" в матче второго отборочного раунда Лиги Европы, сообщает "Р-Спорт".

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Сенте (Сербия), завершилось со счетом 6:6. В составе команды из Бухареста голы забили Флоринел Коман (25-я минута), Деннис Ман (50, 63, с пенальти, и 105), Адриан Петра (108), у проигравших отличились Деян Милицевиц (11), Борко Дуроньич (14), Горан Антонич (51), Саша Томанович (90+4, 117), Янко Тумбашевич (105+1). Автоголом отметился игрок хозяев Боян Балаж (90+3). В составе сербской команды с поля были удалены Даян Поневич (44) и Владимир Силаджи (103).

В серии пенальти удачливее оказались гости - 5:4. В следующем раунде отбора ФКСБ сыграет с чешским "Слованом" (Либерец).

Добавим, что 17 сентября из Лиги Европы вылетели три казахстанских клуба. "Кайсар" проиграл кипрскому АПОЭЛу (1:4), "Астана" уступила черногорской "Будучности" (0:1), а "Кайрат" не смог одолеть "Маккаби" из Хайфы.
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Лига Европы Кайрат ФК Кайсар ФК Астана ФК
Футбол
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Сегодня 07:20
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