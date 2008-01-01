Казахстанский футболист забил прямым ударом с углового

В стартовом матче первой лиги Казахстана
футболист "Экибастуза" Наурызбек Жагоров
забил гол в ворота "Мактаарала" прямым ударом с углового, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Эффектный гол был забит на 72-й минуте встречи. К этому моменту "Экибастуз" вел со счетом 2:1, а мяч Жагорова стал третьим для его команды. После первого тайма команда из Павлодарской области уступала со счетом 0:1, но после перерыва мячи Куаныша Бегалина
и Ислама Юнусова перевернули ход встречи. Уже в конце матча Вячеслав Сердюков сделал дубль, но на большее "Мактаарал" не хватило - 3:2 победил
"Экибастуз".
22-летний Наурызбек Жагоров является воспитанником атырауской школы футбола. В КПЛ выступал за "Атырау", "Акжайык" и "Окжетпес", вызывался в юниорские и молодежные сборные РК. С этого сезона защищает цвета "Экибастуза".