Казахстанский футболист забил прямым ударом с углового

Бывший игрок молодежной сборной РК выступает в первой лиге.

Наурызбек Жагоров. Фото: Okzhetpes.kz©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 14:54
В стартовом матче первой лиги Казахстана футболист "Экибастуза" Наурызбек Жагоров забил гол в ворота "Мактаарала" прямым ударом с углового, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эффектный гол был забит на 72-й минуте встречи. К этому моменту "Экибастуз" вел со счетом 2:1, а мяч Жагорова стал третьим для его команды. После первого тайма команда из Павлодарской области уступала со счетом 0:1, но после перерыва мячи Куаныша Бегалина и Ислама Юнусова перевернули ход встречи. Уже в конце матча Вячеслав Сердюков сделал дубль, но на большее "Мактаарал" не хватило - 3:2 победил "Экибастуз". 

22-летний Наурызбек Жагоров является воспитанником атырауской школы футбола. В КПЛ выступал за "Атырау", "Акжайык" и "Окжетпес", вызывался в юниорские и молодежные сборные РК. С этого сезона защищает цвета "Экибастуза".
Метки:
Первая лига Казахстана
Футбол
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Сегодня 14:54
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