Казахстанский футболист забил прямым ударом с углового

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Лучший гол 8-го тура КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстанский футболист забил прямым ударом с углового

Бывший игрок молодежной сборной РК выступает в первой лиге.

Казахстанский футболист забил прямым ударом с углового
Наурызбек Жагоров. Фото: Okzhetpes.kz©
Новости спорта Футбол
0
В стартовом матче первой лиги Казахстана футболист "Экибастуза" Наурызбек Жагоров забил гол в ворота "Мактаарала" прямым ударом с углового, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эффектный гол был забит на 72-й минуте встречи. К этому моменту "Экибастуз" вел со счетом 2:1, а мяч Жагорова стал третьим для его команды. После первого тайма команда из Павлодарской области уступала со счетом 0:1, но после перерыва мячи Куаныша Бегалина и Ислама Юнусова перевернули ход встречи. Уже в конце матча Вячеслав Сердюков сделал дубль, но на большее "Мактаарал" не хватило - 3:2 победил "Экибастуз". 

22-летний Наурызбек Жагоров является воспитанником атырауской школы футбола. В КПЛ выступал за "Атырау", "Акжайык" и "Окжетпес", вызывался в юниорские и молодежные сборные РК. С этого сезона защищает цвета "Экибастуза".

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Первая лига Казахстана

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:00
Футбол

Клуб КПЛ не смог заявить Каньяса. Названа причина
Сегодня
15:44
Футбол

"Договорняки не искоренить". Президент "Ордабасы" рассказал о тех, кто влияет на результаты матчей
Сегодня
15:28
Футбол

"Есть основания на большой успех". Тренер "Будучности" назвал фаворита матча с "Астаной"
Сегодня
14:54
Футбол

Казахстанский футболист забил прямым ударом с углового
Сегодня
14:44
Футбол

Шедевр в Лиге чемпионов и еще девять невероятных голов Бауыржана Исламхана
Сегодня
14:09
Футбол

Чемпион Черногории прибыл в Алматы на матч Лиги Европы с "Астаной"
Сегодня
14:02
Футбол

1xBet стал победителем Кубка чемпионов Казахстана-2020
Сегодня
13:28
Футбол

Арендованный у "Астаны" форвард сборной Кюрасао сделал дубль в матче первого дивизиона Нидерландов
Сегодня
13:12
Футбол

"Астана" идет дальше, а "Кайрат" и "Кайсар" вылетают. Прогноз Vesti.kz на матчи Лиги Европы
Сегодня
12:26
Футбол

ПСЖ назвал сумму, за которую продаст самого дорогого футболиста мира
Сегодня
12:05
Футбол

Экс-игрок "Челси", защитник из Гвинеи и форвард сборной Косово. АПОЭЛ определился с составом на матч ЛЕ против "Кайсара"
Сегодня
10:50
Футбол

Капитан "Кайсара" рассказал о настрое команды на дебютный матч в Лиге Европы
Сегодня
10:26
Футбол

Тренер российского клуба футболиста сборной Казахстана оказался на грани отставки
Сегодня
10:00
Футбол

Прямая трансляция перенесенного матча шестого тура КПЛ "Тобол" - "Ордабасы"
Сегодня
09:34
Футбол

Во имя короля, самолет на трибунах и финалист ЧМ-2018. Что нужно знать о новом клубе Меркеля
Сегодня
09:15
Футбол

Тренер Исламхана прокомментировал матч азиатской Лиги чемпионов против команды Хави
Сегодня
08:43
Футбол

Футболист ПСЖ может быть наказан за плевок в соперника в матче с пятью удалениями
Сегодня
08:08
Футбол

Куман высказался о конфликте Месси с клубом
Сегодня
07:41
Футбол

Главный актив участника еврокубков вошел в символическую сборную тура КПЛ
Сегодня
07:12
Футбол

Фатальные ошибки и тревога. Почему действия в обороне "Кайрата" могут плохо сказаться на задачах в ЛЕ
Сегодня
00:00
Футбол

Потери и сложный календарь. Прекратит ли "Ордабасы" борьбу за медали КПЛ?
Вчера
23:42
Футбол

Видеообзор матча с 6 голами, или как Исламхан забил команде Хави в Лиге чемпионов
Вчера
21:56
Футбол

Бауыржан Исламхан забил гол команде Хави в азиатской Лиге чемпионов
Вчера
20:56
Футбол

Команда Тимура Рудосельского проиграла матч чемпионата Армении, пропустив гол на 92-й минуте
Вчера
20:31
Футбол

Исламхан попал в стартовый состав "Аль-Айна" на матч азиатской ЛЧ против команды Хави
Вчера
19:28
Футбол

"Нужно было сделать результат". Как Смакову предлагали сдать игру за полмиллиона долларов
Вчера
19:06
Футбол

"Экибастуз" и "Кыран" стартовали с побед, "Кайрат-Жастар" проиграл на старте первой лиги
Вчера
18:30
Футбол

"У меня даже не было времени". Смаков рассказал, как не смог отказать акиму и завершил карьеру футболиста
Вчера
18:20
Футбол

Два матча за сборную, 16 часов до Бельгии, семь минут на гол и поздравление маме. Неделя из жизни Яна Вороговского
Вчера
18:02
Футбол

"Химки" без Куата стартовали с победы в элитном раунде Кубка России
7 сентября
22:10
Футбол

Фото с матча Казахстан - Беларусь в Лиге наций
5 сентября
08:40
Футбол

Фото с матча Литва - Казахстан в Лиге наций
27 августа
02:54
Футбол

Видеообзор дебютного матча Зайнутдинова за ЦСКА
25 августа
01:07
Футбол

Видеообзор первого матча Георгия Жукова в новом сезоне чемпионата Польши
23 августа
23:43
Футбол

Как Зайнутдинов помог "Ростову" победить в матче РПЛ
20 августа
03:44
Футбол

Видеообзор третьего матча Зайнутдинова за "Ростов" в сезоне РПЛ
20 августа
00:40
Футбол

Видеообзор дебютного матча казахстанца Быстрова в РПЛ
28 ноября 2019
23:53
Футбол

Фоторепортаж с матча "Астана" - "Манчестер Юнайтед"
7 ноября 2019
22:31
Футбол

Фото с матча Лиги Европы "Астана" - "АЗ Алкмар"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика