Арендованный у "Астаны" форвард сборной Кюрасао сделал дубль в матче первого дивизиона Нидерландов

Нападающий сборной Кюрасао Рангело Янга
, права на которого принадлежат ФК "Астана
", забил два гола за голландский НЕК в первом дивизионе чемпионата Нидерландов, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В третьем туре клуб из Неймегена играл на выезде против "Волендама". Янга начала матч в стартовом составе. На 23-й минуте "НЕК" открыл счет, а на 27-й Янга забил второй мяч своей команды. Счет 2:0 держался почти весь матч. На третьей добавленной минуте к матчу "Волендам" один мяч отыграл, но уже в следующей атаке Янга оформил дубль и установил окончательный счет - 3:1.
"НЕК" одержал вторую победу в трех матчах и набрав шесть очков занимает седьмое место в чемпионате.
Рангело Янга перешел в "Астану" в 2018 году и провел за нее 40 матчей, в которых отличился 10 раз. Затем игрока отдали
в аренду в швейцарский "Лугано". За новую команду он сыграл 13 матчей. Затем Янга вернулся в "Астану", но тут же был отдан
в аренду в "НЕК".
Добавим, что сборную Кюрасао, за которую выступает Янга недавно возглавил
известный голландский специалист Гус Хиддинк
.