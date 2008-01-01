Арендованный у "Астаны" форвард сборной Кюрасао сделал дубль в матче первого дивизиона Нидерландов

Его команда одержала две победы в трех матчах чемпионата.

Рангело Янга. Фото: ФК НЕК©
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Сегодня 13:28
Нападающий сборной Кюрасао Рангело Янга, права на которого принадлежат ФК "Астана", забил два гола за голландский НЕК в первом дивизионе чемпионата Нидерландов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В третьем туре клуб из Неймегена играл на выезде против "Волендама". Янга начала матч в стартовом составе. На 23-й минуте "НЕК" открыл счет, а на 27-й Янга забил второй мяч своей команды. Счет 2:0 держался почти весь матч. На третьей добавленной минуте к матчу "Волендам" один мяч отыграл, но уже в следующей атаке Янга оформил дубль и установил окончательный счет - 3:1.

"НЕК" одержал вторую победу в трех матчах и набрав шесть очков занимает седьмое место в чемпионате. 

Рангело Янга перешел в "Астану" в 2018 году и провел за нее 40 матчей, в которых отличился 10 раз. Затем игрока отдали в аренду в швейцарский "Лугано". За новую команду он сыграл 13 матчей. Затем Янга вернулся в "Астану", но тут же был отдан в аренду в "НЕК". 

Добавим, что сборную Кюрасао, за которую выступает Янга недавно возглавил известный голландский специалист Гус Хиддинк
Метки:
Астана ФК
Футбол
0
Сегодня 13:28
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