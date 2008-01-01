Экс-игрок "Челси", защитник из Гвинеи и форвард сборной Косово. АПОЭЛ определился с составом на матч ЛЕ против "Кайсара"

Самый титулованный клуб Кипра АПОЭЛ назвал игроков, которые отправятся на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против кызылординского "Кайсара", сообщает корреспондент Vesti.kz.



Главный тренер киприотов Маринос Узунидис взял на выезд в Казахстан следующих игроков:



вратари: Силва (Португалия), Приниотакис (Кипр), Цилингирис (Греция);



защитники: Сантос (Бразилия), Жорже (Португалия), Нсуэ (Испания), Жералдеш (Португалия), Меркис (Кипр), Уилер (Кипр), Иоанну (Кипр), Шелис (Кипр);



полузащитники: Диас (Бразилия), Лундемо (Норвегия), Де Винсенти (Аргентина), Тухами (Испания), Сациас (Кипр), Ануар (Марокко);



нападающие: Нухиу (Косово), Аль-Тамарив (Иордания), Бен Саар (Израиль), Захид (Норвегия), Клонаридис (Бельгия), Атцили (Румыния), Ндонгаля (Бельгия).



Из знакомых казахстанским болельщикам игроков можно отметить Томаса де Винсенти, Николаса Иоанну и норвежца Захида, игравших в составе АПОЭЛа против "Астаны" в Лиге чемпионов.



Также можно отметить бывшего игрока "Челси" Бен Саара. Кроме того, на выезд в Казахстан Узунидис взял практически всех новичков. Косоварский нападающий Атде Нухиу перешел 11 сентября из английского "Шеффилд Уэнсдей", марроканец Ануар Мохамед прибыл из "Вальядолида", защитник Андре Жералдеш - из португальского "Спортинга". Еще одно усиление - защитник сборной Экваториальной Гвинеи Эмилио Нсуе, выступавший за испанские "Мальорку", "Реал Сосьедад", английские "Мидлсбро" и "Бирмингем".



Матч между "Кайсаром" и АПОЭЛом пройдет 17 сентября в Шымкенте. Начало игры в 18:00 по времени Нур-Султана, в прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport. Раннее капитан "волков" Асхат Тагыберген оценил шансы своей команды против киприотов.