Видеообзор матча с 6 голами, или как Исламхан забил команде Хави в Лиге чемпионов

Клуб казахстанца занимает четвертое место в своей группе.

Бауыржан Исламхан. Фото: AFC©
Новости спорта Футбол
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Вчера 23:42
Международная федерация футбола
Групповой этап
Аль-Айн - Аль-Садд 3:3

Голы: Исламхан, 38 (1:0)

Турнирная таблица
Появился видеообзор матча третьего тура азиатской Лиги чемпионов между "Аль-Айном" из ОАЭ и катарским "Аль-Саддом". За клуб из Эмиратов выступает капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, забивший в прошедшем матче гол, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра получилась результативной и завершилась со счетом 3:3. Исламхан отличился на 38-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади. 



Также в составе "Аль-Айна" забил Коджо Лаба (5-я минута), а еще один мяч в свои ворота забил игрок "Аль-Садда" Хукхи (67-я). У гостей отличились Акрам Афиф (35-я), Санти Касорла (55-я) и Багдад Бунеджа (60-я). 

"Аль-Садд", возглавляемый испанцем Хави занимает первое место в группе с 5-ю очками, "Аль-Айн" последний с одним набранным баллом. 
Метки:
Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Сборная РК по футболу ОАЭ Лига чемпионов
Футбол
0
Вчера 23:42
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