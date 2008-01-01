Видеообзор матча с 6 голами, или как Исламхан забил команде Хави в Лиге чемпионов

Появился видеообзор матча третьего тура азиатской Лиги чемпионов между "Аль-Айном
" из ОАЭ и катарским "Аль-Саддом". За клуб из Эмиратов выступает капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан
, забивший в прошедшем матче гол, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Игра получилась результативной и завершилась
со счетом 3:3. Исламхан отличился на 38-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади.
Также в составе "Аль-Айна" забил Коджо Лаба
(5-я минута), а еще один мяч в свои ворота забил игрок "Аль-Садда" Хукхи (67-я). У гостей отличились Акрам Афиф (35-я), Санти Касорла
(55-я) и Багдад Бунеджа (60-я).
"Аль-Садд", возглавляемый испанцем Хави занимает первое место в группе с 5-ю очками, "Аль-Айн" последний с одним набранным баллом.