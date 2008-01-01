Гол Исламхана помог "Аль-Айну" сыграть вничью с командой Хави в ЛЧ в матче с 6 голами

"Аль-Айн" из ОАЭ, за который выступает казахстанский футболист Бауыржан Исламхан, сыграл вничью с катарским "Аль-Саддом" в третьем туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz.



После первого тайма, благодаря голу Исламхана, "Аль-Айн" ушел ведя в счете 2:1. Но в начале второй половины матча катарская команда смогла быстро перевернуть ситуацию на поле. Сначала отличился звездный испанский легионер Санти Касорла, а затем Багдад Бунеджа и вовсе вывел вперед "Аль-Садд".



Несмотря на ощутимое игровое преимущество гостей, "Аль-Айн" сумел сравнять счет. Правда, это произошло уже без Бауыржана Исламхана, который был заменен на 62-й минуте встречи. После редкой атаки мяч от игрока "Аль-Садда" Буалема Хукхи залетел в ворота - 3:3.



В оставшееся время, несмотря на усилия подопечных Хави, счет не изменился. "Аль-Айн" набрал первое очков в нынешнем турнире, а "Аль-Садд" пока сохранил первое место, имея в активе пять очков.