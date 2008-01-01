Команда Тимура Рудосельского проиграла матч чемпионата Армении, пропустив гол на 92-й минуте

Армянский футбольный клуб "Лори" в составе которого выступает казахстанский футболист Тимур Рудосельский
в матче внутреннего чемпионата потерпел обидное поражение от команды "Ван" из Чаренцавана, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Матч получился упорным и довольно жестким. Так главный судья встречи показал 12 желтых карточек, удивительно, но обошлось без удалений. Исход встречи решил точный удар Эдгара Мовсесяна
на 92-й минуте встречи, принесший победу "Вану". Рудосельский провел весь матч, а на 94-й минуте заработал желтую карточку.
Благодаря набранным трем очкам "Ван" стал лидером чемпионата Армении, одержав в трех матчах три победы. "Лори" набрал три очка и занимает седьмое место из десяти команд.
Отметим, что в прошлом туре Тимур Рудосельский дебютировал за "Лори" и в первом же матче забил
гол. Его команда в итоге со счетом 2:1 победила "Арарат-Армению".