Исламхан попал в стартовый состав "Аль-Айна" на матч азиатской ЛЧ против команды Хави

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан, выступающий за "Аль-Айн" из ОАЭ, попал в стартовый состав своей команды на матч азиатской Лиги чемпионов против катарского "Аль-Садда", сообщает корреспондент Vesti.kz.



"Аль-Садд" является лидером группы D. Главный тренер клуба - Хави, а в составе команды с нового сезона выступает известный испанский футболист Санти Касорла. Катарцы в двух турах набрали четыре очка, а вот "Аль-Айн" проиграл два стартовых матча.







Игра между "Аль-Айном" и "Аль-Саддом" начнется в 21:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.