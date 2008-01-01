Исламхан попал в стартовый состав "Аль-Айна" на матч азиатской ЛЧ против команды Хави

Игра пройдет в рамках третьего тура.

Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн" ©
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Групповой этап
Аль-Айн - Аль-Садд 2:3

Голы: Исламхан, 38 (1:0)

Турнирная таблица

Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан, выступающий за "Аль-Айн" из ОАЭ, попал в стартовый состав своей команды на матч азиатской Лиги чемпионов против катарского "Аль-Садда", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Аль-Садд" является лидером группы D. Главный тренер клуба - Хави, а в составе команды с нового сезона выступает известный испанский футболист Санти Касорла. Катарцы в двух турах набрали четыре очка, а вот "Аль-Айн" проиграл два стартовых матча.



Игра между "Аль-Айном" и "Аль-Саддом" начнется в 21:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь

Метки:
Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу
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