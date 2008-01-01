"Химки" без Куата стартовали с победы в элитном раунде Кубка России

В прошлом розыгрыше подмосковный клуб дошел до финала.

ФК "Химки". Фото: Sports.ru©
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Сегодня 18:02
Подмосковные "Химки" в первом матче группового элитного раунда Кубка России по футболу  со счетом 1:0 обыграли иркутский "Зенит", сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанский футболист "Химок" Исламбек Куат не попал в заявку на игру. 

В этом году розыгрыш Кубка России проходит по новой схеме. После предварительных раундов 30 клубов ПФЛ, ФНЛ и РПЛ (за исключением команд, выступающих в еврокубках) были разбиты на 10 групп по три команды в каждой. По итогам группового этапа 10 победителей выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся шесть клубов РПЛ, выступающих в Европе. 

За несколько дней до матча "Зенит" - "Химки" наставник красно-черных Дмитрий Гунько сообщил, что в кубковом матче даст шанс футболистам, получающим недостаточное количество игрового времени. Основным игрокам был дан отдых, в их число попал и полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат.

Что касается матча, то первый тайм завершился без голов. Во второй половине все решил выход на замену Мохамеда Конате. На 64-й минуте, практически первым же касанием он открыл счет. "Химки" набрали три очка и возглавили свою группу. Следующим соперником будет "Нижний Новгород".

В начале сентября Куат подписал контракт с "Химками" и уже успел дебютировать за новую команду в матче РПЛ против "Урала" (1:3).
Метки:
Куат Исламбек Химки ФК Казахстанцы за границей
Футбол
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Сегодня 18:02
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