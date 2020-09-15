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Назначен главный арбитр матча за Суперкубок УЕФА между "Баварией" и "Севильей"

Встреча пройдет 24 сентября в Будапеште.

Назначен главный арбитр матча за Суперкубок УЕФА между "Баварией" и "Севильей"
Энтони Тейлор. Фото: Cdnvideo.ru©
Новости спорта Футбол
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Бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Тейлором обслужит матч за Суперкубок УЕФА между мюнхенской "Баварией" и испанской "Севильей", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на сайт УЕФА.

Помогать Тейлору будут его соотечественники Гэри Бисуик и Адам Нанн, четвертым рефери будет Орел Гринфилд (Израиль), арбитр на VAR - Стюарт Эттуэлл (Англия).

Встреча между "Севильей" (победитель Лиги Европы) и "Баварией" (победитель Лиги чемпионов) пройдет 24 сентября в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш", который вмещает порядка 67 тысяч болельщиков. Ранее УЕФА объявил, что трибуны будут заполнены не более чем на 30 процентов от вместимости арены.

Добавим, что в финале Лиги чемпионов "Бавария" со счетом 1:0 обыграла ПСЖ, а "Севилья" в финале Лиги Европы победила итальянский "Интер" - 3:2.

 

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Метки:
Бавария Севилья

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