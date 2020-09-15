Назначен главный арбитр матча за Суперкубок УЕФА между "Баварией" и "Севильей"

Бригада арбитров во главе с англичанином Энтони Тейлором
обслужит матч за Суперкубок УЕФА между мюнхенской "Баварией" и испанской "Севильей", сообщает "Р-Спорт
" со ссылкой на сайт УЕФА.
Помогать Тейлору будут его соотечественники Гэри Бисуик
и Адам Нанн
, четвертым рефери будет Орел Гринфилд
(Израиль), арбитр на VAR - Стюарт Эттуэлл
(Англия).
Встреча между "Севильей" (победитель Лиги Европы) и "Баварией" (победитель Лиги чемпионов) пройдет 24 сентября в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш", который вмещает порядка 67 тысяч болельщиков. Ранее УЕФА объявил, что трибуны будут заполнены не более чем на 30 процентов от вместимости арены.
Добавим, что в финале Лиги чемпионов "Бавария
" со счетом 1:0 обыграла
ПСЖ, а "Севилья
" в финале Лиги Европы победила
итальянский "Интер" - 3:2.
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