Футболистка сборной Японии будет играть за мужскую команду

Это не первый случай, когда женщины выступают за мужские клубы.

Юки Нагасото. Фото: Marca.es©
Новости спорта Футбол
0
Сегодня 14:45
Чемпионка мира по футболу и призер Олимпиады по футболу в составе сборной Японии Юки Нагасото будет выступать за мужскую команду, сообщает ESPN.

33-летная футболистка на протяжении трех последних лет играла за американский "Чикаго Ред Старз". На днях она вернулась в Японию, перейдя в "Хаябуса Элевен" на правах аренды. Юки стала первой футболисткой в Японии, которая будет играть с мужчинами.

В сборную Японии Юки вызывается с 2004 года. В составе национальной команды она становилась чемпионкой мира в 2011 году, победительницей чемпионата Восточной Азии в 2008-м и серебряным призером Олимпийских игр в 2012-м.

Раннее похожий переход случился в Нидерландах, где девушка-футболистка также стала выступать за мужской клуб. 
Футбол
0
Сегодня 14:45
© 2008 - 2020 ТОО «EML»