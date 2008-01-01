Футболистка сборной Японии будет играть за мужскую команду

Чемпионка мира по футболу и призер Олимпиады по футболу в составе сборной Японии Юки Нагасото
будет выступать за мужскую команду, сообщает ESPN
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33-летная футболистка на протяжении трех последних лет играла за американский "Чикаго Ред Старз". На днях она вернулась в Японию, перейдя в "Хаябуса Элевен" на правах аренды. Юки стала первой футболисткой в Японии, которая будет играть с мужчинами.
В сборную Японии Юки вызывается с 2004 года. В составе национальной команды она становилась чемпионкой мира в 2011 году, победительницей чемпионата Восточной Азии в 2008-м и серебряным призером Олимпийских игр в 2012-м.
Раннее похожий переход случился в Нидерландах, где девушка-футболистка также стала выступать
за мужской клуб.