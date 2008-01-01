Футболист "Шахтера" и молодежной сборной Казахстана может уехать в Европу

Молодой полузащитник карагандинского "Шахтера" и молодежной сборной Казахстана Геворг Наджарян
в ближайшее время может перейти в команду из европейского чемпионата, сообщает телеграм-канал
"Гол емес!".
Игрока еще в прошлом году рассматривал ряд польских клубов, но договориться тогда не получилось. Как сообщает канал, сейчас игрок ведет переговоры снова.
Этому способствовала успешная игра Наджаряна в матче молодежной сборной Казахстана против Израиля.
В отборе на молодежный чемпионат Европы сборная Казахстана до 21 года обыграла
на выезде Израиль со счетом 1:2. Победу подопечным Алмаса Кулшинбаева принесли точные удары Эльхана Астанова и Оралхана Омиртаева.