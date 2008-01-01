Футболист "Шахтера" и молодежной сборной Казахстана может уехать в Европу

Он здорово проявил себя в последних матчах отбора к молодежному ЕВРО.

Геворг Наджарян. Фото: Footballhd.ru©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 12:28
Молодой полузащитник карагандинского "Шахтера" и молодежной сборной Казахстана Геворг Наджарян в ближайшее время может перейти в команду из европейского чемпионата, сообщает телеграм-канал "Гол емес!". 

Игрока еще в прошлом году рассматривал ряд польских клубов, но договориться тогда не получилось. Как сообщает канал, сейчас игрок ведет переговоры снова. 

Этому способствовала успешная игра Наджаряна в матче молодежной сборной Казахстана против Израиля.  

В отборе на молодежный чемпионат Европы сборная Казахстана до 21 года обыграла на выезде Израиль со счетом 1:2. Победу подопечным Алмаса Кулшинбаева принесли точные удары Эльхана Астанова и Оралхана Омиртаева. 



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Футбол
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Сегодня 12:28
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