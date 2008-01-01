Прямая трансляция матчей КПЛ "Жетысу" - "Окжетпес" и "Шахтер" - "Тараз"

Сегодня, 11 сентября, состоятся два матча восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
. Они пройдут в Алматы и Талгаре.
В 16:00
тур откроет матч "Жетысу"
- "Окжетпес"
. Клуб из Талдыкоргана набрал семь очков в шести матчах и занимает седьмое место в таблице. Кокшетауский "Окжетпес" находится в зоне вылета - четыре очка в семи встречах и десятое место.
В 21:00
пройдет игра между карагандинским "Шахтером" и "Таразом". "Шахтер"
после шести проведенных поединков находится на пятом месте в чемпионате, имея 10 очков. "Тараз"
отстает на четыре балла и располагается на девятой строчке.
Лидирует в чемпионате алматинский "Кайрат"
в активе которого 18 очков в семи матчах чемпионата. Начало встреч - по времени Нур-Султана.
Все игры в прямом эфире покажет Qazsport.
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