Прямая трансляция матчей КПЛ "Жетысу" - "Окжетпес" и "Шахтер" - "Тараз"

После паузы на игры сборных возобновляется чемпионат страны.

Фото: ФК "Жетысу"©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 10:00
Сегодня, 11 сентября, состоятся два матча восьмого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Они пройдут в Алматы и Талгаре.

В 16:00 тур откроет матч "Жетысу" - "Окжетпес". Клуб из Талдыкоргана набрал семь очков в шести матчах и занимает седьмое место в таблице. Кокшетауский "Окжетпес" находится в зоне вылета - четыре очка в семи встречах и десятое место.

В 21:00 пройдет игра между карагандинским "Шахтером" и "Таразом". "Шахтер" после шести проведенных поединков находится на пятом месте в чемпионате, имея 10 очков. "Тараз" отстает на четыре балла и располагается на девятой строчке. 

Лидирует в чемпионате алматинский "Кайрат" в активе которого 18 очков в семи матчах чемпионата. Начало встреч - по времени Нур-Султана.

Все игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляции также можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.
Метки:
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Футбол
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Сегодня 10:00
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