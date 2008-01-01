Исламбек Куат стал самым дорогим игроком клуба российской премьер-лиги

Футболист должен помочь своей новой команде остаться в РПЛ.

Исламбек Куат. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 09:03
По данным портала Transfermarkt, перешедший в ФК "Химки" футболист сборной Казахстана Исламбек Куат стал самым дорогим игроком в составе подмосковной команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Стоимость Куата портал оценивает примерно в 1,5 миллиона евро. В нынешнем составе "Химок" только один игрок до прихода Куата стоил больше миллиона евро. Это полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий, находящийся в аренде. Его стоимость - 1,4 миллиона евро. 

О переходе Куата в ФК "Химки" стало известно 10 сентября. Ранее игрок выступал за другой российский клуб "Оренбург", который по итогам прошедшего сезона вылетел в ФНЛ. В Казахстане Куат играл за "Кайрат" и "Астану". 
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Куат Исламбек Химки ФК Казахстанцы за границей
Футбол
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Сегодня 09:03
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