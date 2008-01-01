Transfermarkt подтвердил переход Куата в клуб российской премьер-лиги

Немецкий портал Transfermarkt подтвердил переход футболиста сборной Казахстана Исламбека Куата в клуб российской премьер-лиги "Химки", сообщает корреспондент Vesti.kz.



10 сентября стало известно, что Куат успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с подмосковной командой до конца сезона. Он будет выступать под 20-м номером. При этом "Химки" официально еще не объявляли о переходе игрока.



После шести туров РПЛ "Химки" занимают 15-е место в чемпионате России.



Отметим, что в начале года Исламбек Куат перешел в российский "Оренбург" из "Кайрата". Он провел несколько матчей за новую команду в РПЛ, но клуб вылетел из премьер-лиги и по обоюдному согласию стороны расторгли договор. В начале сентября, несмотря на отсутствие игровой практики, Куата вызвали на матчи сборной Казахстана в Лиге наций. В итоге он поучаствовал в победной игре против Литвы, забив гол в концовке встречи.

