ПСЖ без заболевших коронавирусом Неймара и Мбаппе проиграл на старте чемпионата Франции

Действующий чемпион Франции и финалист Лиги чемпионов ПСЖ проиграл в матче второго тура Лиги 1 "Лансу", сообщает "Р-Спорт"
.
Встреча в Лансе завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 57-й минуте забил Игнатиус Ганаго
. Отметим, что в этой игре парижане сыграли без нескольких лидеров - матч по разным причинам пропускали Неймар, Килиан Мбаппе, Анхель ди Мария, Маркиньос, Леандро Паредес.
Неймар и Мбаппе пропускали
игру из-за заражения коронавирусом.
Для "ПСЖ" это был первый матч в новом сезоне чемпионата Франции. "Ланс" одержал первую победу в двух турах.
Из-за участия команды Томаса Тухеля
в Лиге чемпионов два стартовых матча ПСЖ в чемпионате Франции были перенесены. В финале главного европейского клубного турнира ПСЖ со счетом 0:1 уступил
мюнхенской "Баварии".