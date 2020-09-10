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Экс-футболист "Краснодара" сравнил уровень КПЛ и чемпионата России

Прежде он выступал за "Тараз".

Экс-футболист "Краснодара" сравнил уровень КПЛ и чемпионата России
Евгений Шипицин. Фото: Sports.ru©
Новости спорта Футбол
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Российский футболист Евгений Шипицин, выступавший за "Тараз", в интервью Sports.ru приравнял уровень КПЛ к российской ФНЛ и рассказал, в каких условиях играл в Казахстане.

"Казахская лига - как наша ФНЛ, за исключением пары топов. В Кызылорде искусственное поле первого поколения, но засыпано не крошкой, а мелкой галькой, чуть ли не песком. Мы вышли в обычных бутсах, а "Кайсар" - даже не в бампах (футбольной обуви без шипов), а в кроссовках. У нас за тайм все ноги в мозолях, мы не знали, как играть. Хоть и вели, попали на 1:2", - вспомнил Шипицин.

Игрок также рассказал о первой лиге и задержках по зарплате.

"В первой лиге кое-где даже травинки не было. Оказался там "Тараз" после того, как с нас за два-три тура (до конца) из-за старых долгов сняли шесть очков. Нам ничьей было достаточно, чтобы задачу выполнить - бонусы посчитали, все на спокухе, продлевались на следующий сезон. А тут опустились руки. Но за год Талгаев нас в легкую вернул, - сказал Шипицын. - Не платить могут с августа по декабрь. Но когда принимают новый бюджет, все выплачивают, причем легионерам в первую очередь. Им могут и в ноябре, в конце сезона, а местные ждут следующего". 

Кроме того, по уровню жизни Тараз напомнил российскому игроку Краснодар 15-летней давности.

"Уровень жизни в Таразе - лет 10-15 назад от Краснодара, плюс тут зелень и бассейнчики, а там - степь. На юге живет много коренных казахов (все верующие) - в команде пол-автобуса по дороге на матч читали намаз) и, как мне говорили, не любят русских. Но до сих пор болельщики мне пишут, зовут обратно. Полюбили меня даже на непривычной позиции последнего защитника - мне и самому понравилось руководить оттуда всеми. И Аршавину противостоял - Андрей за "Кайрат" такие мячи забивал!". 

Добавим, что ранее Шипицин рассказал, какими ему запомнились Бахтиер Зайнутдинов и Еркебулан Сейдахмет, с которыми он выступал в "Таразе".

35-летний Шипицин выступал за "Тараз" в период 2017-2018 годов, в общей сложности провел 62 матчах, в которых забил один гол и отдал один ассист. 

 

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Метки:
Тараз ФК КПЛ-2020 Зайнутдинов Бахтиер Сейдахмет Еркебулан ЦСКА Сборная РК по футболу

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