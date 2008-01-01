Кай Хаверц перешел в "Челси" и стал самым дорогим немецким футболистом

Игрок стал звездой, выступая за леверкузенский "Байер".

Кай Хаверц. Фото из открытых источников
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Сегодня 10:39
Лондонский "Челси" объявил о переходе немецкого футболиста Кая Хаверца. Его трансфер стал рекордным в истории Бундеслиги, сообщает Vesti.kz со ссылкой на зарубежные СМИ. 

Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет. Его трансфер оценивается примерно в 70 миллионов евро, что сделало полузащитника самым дорогим немецким футболистом в истории.

За "Байер" игрок провел 150 матчей. В его активе 46 голов и 31 голевой пас. За сборную Германии хавбек сыграл семь матчей и забил один гол.

Предыдущий рекорд продержался всего пару месяцев и также принадлежал "Челси". В июне "аристократы" заплатили 53 миллиона евро за нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

"Челси" в это трансферное окно помимо Хаверца и Вернера также пополнили Хаким Зиеш из "Аякса", Тиаго Силва из "ПСЖ", Бен Чиллуэл из "Лестера" и Маланг Сарр из "Ниццы". 


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Бундеслига Челси Футбольные трансферы
Футбол
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Сегодня 10:39
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