Кай Хаверц перешел в "Челси" и стал самым дорогим немецким футболистом

Лондонский "Челси" объявил о переходе немецкого футболиста Кая Хаверца
. Его трансфер стал рекордным в истории Бундеслиги, сообщает Vesti.kz
со ссылкой на зарубежные СМИ.
Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет. Его трансфер оценивается примерно в 70 миллионов евро, что сделало полузащитника самым дорогим немецким футболистом в истории.
За "Байер" игрок провел 150 матчей. В его активе 46 голов и 31 голевой пас. За сборную Германии хавбек сыграл семь матчей и забил один гол.
Предыдущий рекорд продержался всего пару месяцев и также принадлежал "Челси". В июне "аристократы" заплатили
53 миллиона евро за нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера
.
"Челси" в это трансферное окно помимо Хаверца и Вернера также пополнили Хаким Зиеш
из "Аякса", Тиаго Силва
из "ПСЖ", Бен Чиллуэл
из "Лестера" и Маланг Сарр
из "Ниццы".