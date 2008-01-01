Счет не отражает ход матча - главный тренер сборной Литвы о поражении от Казахстана в Лиге Наций

Главный тренер сборной Литвы по футболу Валдас Урбонас
прокомментировал поражение от Казахстана на старте Лиги Наций. Специалист считает, что счет не отражает ход игры, а его команде не повезло с реализацией, сообщает Vesti.kz
со ссылкой на официальный сайт
УЕФА.
Сборная Казахстана обыграла
на выезде Литву со счетом 2:0. Уже на третьей минуте отличился полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов
, а в конце встречи точку поставил Исламбек Куат
.
"Ранний гол стал ударом, однако за 15 минут до конца первого тайма мы пришли в себя. После перерыва у нас были очень очень хорошие моменты, мы очень много прессинговали. Не думаю, что счет отражает ход матча, поскольку у нас было преимущество большую часть встречи. Мы заслужили большего, хотя реализация у нас была плоха. Этой проблеме уже много лет" - сказал Урбонас.
Уже 7 сентября сборная Литвы отправится в Албанию, где сыграет с местной командой. Албанцы в своем матче, тоже со счетом 2:0, победили
Беларусь. В этот же день Казахстан сыграет в Алматы с Беларусью.