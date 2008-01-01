Парни бились за свою страну - Джаксыбеков о победе сборной Казахстана над Литвой

Глава Казахстанской федерации футбола Адильбек Джакссыбеков поздравил футбольную общественность страны с победой сборной Казахстана над Литвой в стартовом матче Лиги Наций, сообщает Vesti.kz
со ссылкой на пресс-службу КФФ
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"Хочется поздравить наших дорогих болельщиков с этой знаменательной победой, ведь она способна придать уверенности и дополнительные силы команде на весь турнир. Старт с гостевой победы – отличный исход для нас.
Команда продемонстрировала, что находится на правильном пути, несмотря на длительное отсутствие игровой практики. В такие моменты на первое место выходят морально-волевые качества и наличие несгибаемого характера. Парни бились за свою страну, добыв эту победу ценой травм ряда игроков. Считаю, что со своей задачей казахстанские футболисты справились на все двести процентов" - сказал Джаксыбеков.
Он также отметил, что большой вклад в эту победу внесла и футбольная общественность – болельщики, специалисты и представители СМИ. Команда видела, что ее поддерживают в родной стране и ждут положительного результата. Адильбек Джаксыбеков
пожелал сборной Казахстана дальнейших успехов, крепкого здоровья и благосклонности Фортуны.
Напомним, что сборная Казахстана по футболу на старте Лиги Наций победила
в гостях Литву благодаря точным ударам Бахтиера Зайнутдинова
и Исламбека Куата.
В другом матче Албания также со счетом 2:0 обыграла
в Минске Беларусь.
Казахстан и Албания лидируют в группе. 7 сентября 2020 Казахстан сыграет в Алматы против Беларуси, а Албания примет Литву.