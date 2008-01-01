Парни бились за свою страну - Джаксыбеков о победе сборной Казахстана над Литвой

Президент КФФ поздравил сборную Казахстана с успешным стартом в Лиге Наций.

Адильбек Джаксыбеков. Фото kff.kz
Новости спорта Футбол
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Сегодня 09:19
Глава Казахстанской федерации футбола Адильбек Джакссыбеков поздравил футбольную общественность страны с победой сборной Казахстана над Литвой в стартовом матче Лиги Наций, сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ

"Хочется поздравить наших дорогих болельщиков с этой знаменательной победой, ведь она способна придать уверенности и дополнительные силы команде на весь турнир. Старт с гостевой победы – отличный исход для нас.

Команда продемонстрировала, что находится на правильном пути, несмотря на длительное отсутствие игровой практики. В такие моменты на первое место выходят морально-волевые качества и наличие несгибаемого характера. Парни бились за свою страну, добыв эту победу ценой травм ряда игроков. Считаю, что со своей задачей казахстанские футболисты справились на все двести процентов" - сказал Джаксыбеков.

Он также отметил, что большой вклад в эту победу внесла и футбольная общественность – болельщики, специалисты и представители СМИ. Команда видела, что ее поддерживают в родной стране и ждут положительного результата. Адильбек Джаксыбеков пожелал сборной Казахстана дальнейших успехов, крепкого здоровья и благосклонности Фортуны.

Напомним, что сборная Казахстана по футболу на старте Лиги Наций победила в гостях Литву благодаря точным ударам Бахтиера Зайнутдинова и Исламбека Куата. В другом матче Албания также со счетом 2:0 обыграла в Минске Беларусь. 

Казахстан и Албания лидируют в группе. 7 сентября 2020 Казахстан сыграет в Алматы против Беларуси, а Албания примет Литву.
Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА
Футбол
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Сегодня 09:19
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