Следующий соперник сборной Казахстана по футболу в Лиге наций проиграл дома Албании

7 сентября подопечные Михала Билека примут в Алматы Беларусь.

Эпизод матча Беларусь- Албания. Фото TUT.by
Новости спорта Футбол
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Сегодня 07:21

Сборная Беларуси по футболу уступила в стартовом поединке Лиги Наций команде Албании на своем поле, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Минске. Гости открыли счет в середине первого тайма, когда Сокол Чикалеши нанес точный удар с 20 метров. Во втором тайме Албания закрепила свой успех - Кеиди Баре установил окончательный счет. Отметим, что весь матч в составе сборной Беларуси провел защитник талдыкорганского "Жетысу" Никита Наумов.

Напомним, что в стартовом матче Лиги Наций сборная Казахстана благодаря голам Бахтиера Зайнутдинова и Исламбека Куата со счетом 2:0 обыграла на выезде Литву. 

7 сентября казахстанские футболисты сыграют против Беларуси в Алматы, а другой лидер группы, Албания, примет дома Литву. 

Метки:
Лига наций Сборная РК по футболу
Футбол
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Сегодня 07:21
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