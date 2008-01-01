Следующий соперник сборной Казахстана по футболу в Лиге наций проиграл дома Албании

Сборная Беларуси по футболу уступила в стартовом поединке Лиги Наций команде Албании на своем поле, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Игра проходила в Минске. Гости открыли счет в середине первого тайма, когда Сокол Чикалеши нанес точный удар с 20 метров. Во втором тайме Албания закрепила свой успех - Кеиди Баре установил окончательный счет. Отметим, что весь матч в составе сборной Беларуси провел защитник талдыкорганского "Жетысу" Никита Наумов.



Напомним, что в стартовом матче Лиги Наций сборная Казахстана благодаря голам Бахтиера Зайнутдинова и Исламбека Куата со счетом 2:0 обыграла на выезде Литву.



7 сентября казахстанские футболисты сыграют против Беларуси в Алматы, а другой лидер группы, Албания, примет дома Литву.