На главу ФИФА завели уголовное дело

Его уличили в преступных действиях.

Джанни Инфантино. Фото: FIFA©
Новости спорта Футбол
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Сегодня 12:08
Президент ФИФА Джанни Инфантино стал фигурантом уголовного дела, сообщает "Чемпионат".

Расследование против функционера инициировала прокуратура Швейцарии. Инфантино уличили в преступных действиях, в которых также были замешаны сотрудники ведомства, расследовавшие коррупцию в организации.

Напомним, из-за расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть предшественник Инфантино Йозеф Блаттер. Тогда дело было связано с коррупцией в организации. Смена президента ФИФА состоялась в 2016 году.

Под руководством Инфантино ФИФА провела чемпионат мира в России в 2018 году. Также при нем право проведения мундиаля досталось Катару, в котором турнир пройдет зимой 2022 года. В 2036 году соревнования состоятся в США, Мексике и Канаде.
Метки:
ФИФА Коррупция Швейцария
Футбол
0
Сегодня 12:08
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