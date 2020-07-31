На главу ФИФА завели уголовное дело

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Президент ФИФА Джанни Инфантино стал фигурантом уголовного дела, сообщает "Чемпионат".
Расследование против функционера инициировала прокуратура Швейцарии. Инфантино уличили в преступных действиях, в которых также были замешаны сотрудники ведомства, расследовавшие коррупцию в организации.
Напомним, из-за расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть предшественник Инфантино Йозеф Блаттер. Тогда дело было связано с коррупцией в организации. Смена президента ФИФА состоялась в 2016 году.
Под руководством Инфантино ФИФА провела чемпионат мира в России в 2018 году. Также при нем право проведения мундиаля досталось Катару, в котором турнир пройдет зимой 2022 года. В 2036 году соревнования состоятся в США, Мексике и Канаде.
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