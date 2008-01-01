В "Атырау" назвали бюджет и цели в КПЛ-2021

Футбольный клуб "Атырау" решил первоочередную задачу по выходу в премьер-лигу чемпионата Казахстана, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Атырауской области. Там также озвучили бюджет клуба на 2020 год и цели команды на сезон-2021.



"На подготовку и участие футбольной команды "Атырау" из областного бюджета в 2020 году на первый круг чемпионата Казахстана в первой лиге выделено 672 миллиона тенге, на второй круг - 600 миллионов (в сумме один миллиард 272 миллиона тенге). Перед футбольной командой стояла первоочередная задача - добиться высоких результатов и вновь выйти в премьер-лигу. Футбольная команда, показав высокие достижения, вновь вошла в состав участников премьер-лиги", - заявили в Управлении облспорта на запрос редакции.



Что касается задач, стоящих перед ФК "Атырау" на сезон-2021, там сообщили следующее:



"Основной задачей футболистов "Атырау" является достижение высоких результатов в играх премьер-лиги в 2021 году", - подчеркнули там.



Напомним, по итогам сезона-2019 "Атырау" после 19 лет подряд в КПЛ вылетел в первую лигу. В нынешнем году "нефтяники" стали победителями второй конференции первой лиги (27 очков), выиграв восемь матчей из 12, при этом три завершили вничью и потерпели лишь одно поражение. Наряду с "Актобе", "Атырау" досрочно оформил возвращение в премьер-лигу.