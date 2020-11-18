В "Атырау" назвали бюджет и цели в КПЛ-2021

Футбольный клуб "Атырау" решил первоочередную задачу по выходу в премьер-лигу чемпионата Казахстана, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Атырауской области. Там также озвучили бюджет клуба на 2020 год и цели команды на сезон-2021.
"На подготовку и участие футбольной команды "Атырау" из областного бюджета в 2020 году на первый круг чемпионата Казахстана в первой лиге выделено 672 миллиона тенге, на второй круг - 600 миллионов (в сумме один миллиард 272 миллиона тенге). Перед футбольной командой стояла первоочередная задача - добиться высоких результатов и вновь выйти в премьер-лигу. Футбольная команда, показав высокие достижения, вновь вошла в состав участников премьер-лиги", - заявили в Управлении облспорта на запрос редакции.
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