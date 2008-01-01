"Актобе" нацелился на кандидата в сборную Казахстана

Полузащитник карагандинского "Шахтера" Асланбек Какимов может вернуться в "Актобе", сообщает Meta-ratings.kz.

27-летний футболист не попадает в стартовый состав "горняков" и в текущем сезоне КПЛ сыграл только пять матчей.

В прошлом году полузащитник стал одним из лучших ассистентов лиги, отдав восемь голевых передач. Также на его счету четыре забитых гола.

Уверенная игра Какимова за "Актобе" в сезоне-2019 привлекла внимание тренерского штаба сборной Казахстана.

В "Актобе" уверены, что в родной команде Асланбек вернет былую форму и вновь станет одним из лучших игроков КПЛ на своей позиции.