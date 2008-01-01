Назван фаворит на пост главного тренера "Актобе"

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Кириченко входит в список кандидатов на пост главного тренера "Актобе". Об этом сообщает Metaratings.ru.

Источники в клубе называют Кириченко фаворитом на получение должности. Отмечается, что его резюме и бэкграунд не вызывают претензий, а финансовые запросы весьма умеренны. Немаловажным фактором, который привлек "Актобе" к рассмотрению кандидатуры Кириченко, является его совместная работа с Курбаном Бердыевым в "Ростове".

Руководство "Актобе" уже провело с Кириченко первый раунд переговоров. Специалист произвел на менеджмент хорошее впечатление, он хочет вернуться к тренерской работе.

Среди кандидатов на должность наставника команды называются имена и других россиян: Виктора Кумыкова и Юрия Красножана. Фигурируют также фамилии белоруса Алексея Баги из "Жальгириса"и украинца Вячеслава Грозного.

"Актобе" вернулся в казахстанскую премьер-лигу спустя год после вылета в первый дивизион. На следующий сезон менеджеры клуба ставят задачу закрепиться в середине турнирной таблицы.

Ранее Кириченко работал в тренерском штабе "Ростова", а также был главным тренером "Уфы".

Отметим, что в октябре главным тренером "Астаны" стал бывший полузащитник сборной России и "Спартака" Андрей Тихонов.