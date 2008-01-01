КДК вынес решение по матчу с участием дисквалифицированного футболиста. Тот вышел на поле и забил гол

Столичному СДЮСШОР № 8 присуждено техническое поражение за участие в матче дисквалифицированного игрока. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ.

Инцидент произошел в матче 14-го тура первой лиги с "Жетысу Б" (2:2). Эту встречу из-за перебора желтых карточек должен был пропустить Бексултан Шамши. Однако полузащитник вышел на поле и даже забил гол.

"За неправомерное участие в матче ранее автоматически дисквалифицированного за четыре предупреждения игрока СДЮСШОР № 8 Шамши Бексултана СДЮСШОР № 8 засчитано поражение со счетом 0:3 и штрафом на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге.

Решение принято в соответствии со статьями 12, 23, 25 и 51 Дисциплинарного регламента КФФ соответственно. Сроком уплаты штрафа установлен период до 04 декабря 2020 года включительно", - говорится в сообщении.