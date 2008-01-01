В Казахстане дисквалифицированный футболист вышел на поле и забил гол. Команде грозит техническое поражение

В матче было забито четыре гола.

Фото: kazfootball.kz©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 12:05
Столичный СДЮСШОР № 8 задействовала в игре 14-го тура первой лиги Казахстана дисквалифицированного футболиста, и теперь команду ждет техническое поражение, сообщает KazFootball.kz.

Отмечается, что 20-летний полузащитник Бексултан Шамши в матче 13-го тура получил желтую карточку и должен был пропустить игру 14-го тура против "Жетысу Б" (2:2). Однако главный тренер столичной команды Андрей Шумара выпустил данного игрока на замену на 61-й минуте и Шамши даже успел забить гол.

Столичному СДЮСШОР № 8 грозит техническое поражение, а "Жетысу Б" должен подняться на второе место в своей конференции.

Напомним, что "Актобе" и "Атырау" квалифицировались в премьер-лигу.

Метки:
Футбол Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 12:05
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