В Казахстане дисквалифицированный футболист вышел на поле и забил гол. Команде грозит техническое поражение

Столичный СДЮСШОР № 8
задействовала в игре 14-го тура первой лиги Казахстана
дисквалифицированного футболиста, и теперь команду ждет техническое поражение, сообщает KazFootball.kz
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Отмечается, что 20-летний полузащитник Бексултан Шамши
в матче 13-го тура получил желтую карточку и должен был пропустить игру
14-го тура против "Жетысу Б"
(2:2). Однако главный тренер столичной команды Андрей Шумара выпустил данного игрока на замену на 61-й минуте и Шамши даже успел забить гол.
Столичному СДЮСШОР № 8 грозит техническое поражение, а "Жетысу Б" должен подняться на второе место в своей конференции.
Напомним, что "Актобе" и "Атырау" квалифицировались в премьер-лигу.