"Досрочно выполнили первоочередную". Стали известны задачи и бюджет "Актобе" на 2020 год

Футбольный клуб "Актобе" досрочно выполнил поставленную задачу по выходу в премьер-лигу чемпионата Казахстана, сообщили корреспонденту Vesti.kz в Управлении физической культуры и спорта Актюбинской области. Кроме того, там озвучили бюджет клуба на этот год.



"Первоочередной задачей клуба был выход в премьер-лигу чемпионата Казахстана. Команда эту задачу выполнила досрочно", - заявили в Управлении облспорта на запрос редакции.



Что касается бюджета ФК "Актобе", то сообщили следующее:



"Бюджет клуба составляет два миллиарда тенге. В структуру ФК "Актобе" входят сразу несколько подразделений, которые финансируются одним бюджетом - основная команда, дублирующая команда, мини-футбольный клуб, юниорские команды по футболу, две женские команды, футбольный центр с 14-ю возрастными группами, где обучаются более 700 детей, футбольные центры в 16-ти районах и тренерский штаб футбольного центра из 32-х человек", - заявили в организации.



Напомним, "Актобе" по итогам КПЛ-2019 вылетел в первую лигу. В текущем сезоне пятикратный чемпион Казахстана досрочно стал победителем в своей конференции первой лиги, набрав 29 очков, и получил путевку в КПЛ.