Футболист казахстанского клуба рукой выбил мяч из пустых ворот и получил красную карточку

Его команда проиграла.

Фото: ФК "Алтай"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 22:00
Футбольный клуб "Алтай" проиграл "Экибастузу" в рамках 13-го тура первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Павлодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Экибастуза".

Голами на 38-й и 68-й минутах отметились Арман Смаилов и Куаныш Бегалин. Причем последний забил с пенальти, который был назначен за игру рукой Виктора Крюкова - вратарь восточно-казахстанцев Ануар Сапаргалиев после навесной передачи не смог зафиксировать мяч, который также неудачно пытался вынести защитник. В итоге, соперник решил перекинуть мяч через голкипера и быть бы голу, если бы не Крюков, вынесший его рукой из пустых ворот, тем самым заработав удаление. Тем не менее, Бегалин с 11-метровой отметки не промахнулся.


После этой неудачи "Алтай" с шестью очками остался на последнем, седьмом месте в первой конференции, а "Экибастуз", набрав девять баллов, расположился на шестой строчке.
Метки:
Футбол Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 22:00
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