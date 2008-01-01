Футболист казахстанского клуба рукой выбил мяч из пустых ворот и получил красную карточку

Футбольный клуб "Алтай"
проиграл "Экибастузу"
в рамках 13-го тура первой лиги Казахстана
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Павлодаре и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Экибастуза".
Голами на 38-й и 68-й минутах отметились Арман Смаилов и Куаныш Бегалин. Причем последний забил с пенальти, который был назначен за игру рукой Виктора Крюкова - вратарь восточно-казахстанцев Ануар Сапаргалиев после навесной передачи не смог зафиксировать мяч, который также неудачно пытался вынести защитник. В итоге, соперник решил перекинуть мяч через голкипера и быть бы голу, если бы не Крюков, вынесший его рукой из пустых ворот, тем самым заработав удаление. Тем не менее, Бегалин с 11-метровой отметки не промахнулся.
После этой неудачи "Алтай" с шестью очками остался на последнем, седьмом месте в первой конференции, а "Экибастуз", набрав девять баллов, расположился на шестой строчке.