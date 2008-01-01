"Атырау" вслед за "Актобе" спустя год вернулся в КПЛ

В высшем дивизионе "нефтяники" играли 19 сезонов подряд.

Фото: ФК "Атырау"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 17:18
За два тура до окончания первой лиги "Атырау" также досрочно вернулся в премьер-лигу, сообщает  KazFootball.kz.

В 2000 году "Ак Жайык" из города Атырау занял 4-е место в первой лиге, но все же в 2001 году "Атырау" дебютировал в высшем дивизионе. Там западноказахстанцы выступали на протяжении 19 сезонов подряд, после чего вылетели в первую лигу, однако надолго там не задержались.

Подопечные 45-летнего армянского специалиста Арама Восканяна спустя год возвращаются в премьер-лигу. Автором победного гола в ворота "Шахтер-Булата" стал Артак Дашян, забивший с одиннадцатиметровой отметки.
Метки:
Атырау ФК Актобе ФК КПЛ-2020 Первая лига Казахстана
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 17:18
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