"Атырау" вслед за "Актобе" спустя год вернулся в КПЛ

В высшем дивизионе "нефтяники" играли 19 сезонов подряд.

Фото: ФК "Атырау"

За два тура до окончания первой лиги "Атырау" также досрочно вернулся в премьер-лигу, сообщает KazFootball.kz.



В 2000 году "Ак Жайык" из города Атырау занял 4-е место в первой лиге, но все же в 2001 году "Атырау" дебютировал в высшем дивизионе. Там западноказахстанцы выступали на протяжении 19 сезонов подряд, после чего вылетели в первую лигу, однако надолго там не задержались.



Подопечные 45-летнего армянского специалиста Арама Восканяна спустя год возвращаются в премьер-лигу. Автором победного гола в ворота "Шахтер-Булата" стал Артак Дашян, забивший с одиннадцатиметровой отметки.