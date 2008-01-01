"Актобе" досрочно вернулся в премьер-лигу

Футбольный клуб "Актобе"
досрочно вернулся в казахстанскую премьер-лигу, сообщает KazFootball.kz
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"Красно-белые" завоевали путевку в высший дивизион за два тура до завершения сезона в первой лиге.
"Актобе" под руководством 37-летнего российского специалиста Владимира Зеленовского
в 12-м туре обыграл "Экибастуз" со счетом 1:0. Автором золотого гола стал сербский защитник Никола Цуцкич
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Напомним, что в первых трех турах командой руководил российский специалист Алексей Петрушин.
Для "Актобе" это второе возвращение в КПЛ После досрочного вылета из высшего дивизиона в 1997 году, актюбинцы в 2000 году стали победителями первой лиги.