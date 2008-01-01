"Актобе" досрочно вернулся в премьер-лигу

"Красно-белые" в прошлом году вылетели в первую лигу.

Фото: ФК "Актобе"
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 16:15
Футбольный клуб "Актобе" досрочно вернулся в казахстанскую премьер-лигу, сообщает KazFootball.kz.

"Красно-белые" завоевали путевку в высший дивизион за два тура до завершения сезона в первой лиге.

"Актобе" под руководством 37-летнего российского специалиста Владимира Зеленовского в 12-м туре обыграл "Экибастуз" со счетом 1:0. Автором золотого гола стал сербский защитник Никола Цуцкич.

Напомним, что в первых трех турах командой руководил российский специалист Алексей Петрушин.

Для "Актобе" это второе возвращение в КПЛ После досрочного вылета из высшего дивизиона в 1997 году, актюбинцы в 2000 году стали победителями первой лиги.
Метки:
Актобе ФК Первая лига Казахстана КПЛ-2020
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 16:15
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