"Актобе" одержал седьмую победу в первой лиге в матче с дублем и пенальти

"Красно-белые" не знают поражений.

Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 19:37
Футбольный клуб "Актобе" обыграл "Кыран" в рамках 11-го тура первой лиги Казахстана, тем самым продлив свою беспроигрышную серию до девяти игр, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Павлодаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу "красно-белых". Дубль оформил российский полузащитник Эдуард Суханов, отличившийся на 15-й и 39-й минутах. Причем первый гол он забил с пенальти.





Победа позволила "Актобе" набрать 23 очка (семь побед при двух ничьих) и закрепиться на первом месте в первой конференции. "Кыран" с отставанием на семь баллов расположился на третьей строчке. 

Отметим, что в КПЛ выходят победители двух конференций.
Метки:
Футбол Первая лига Казахстана Актобе ФК
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 19:37
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