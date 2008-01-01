"Актобе" одержал седьмую победу в первой лиге в матче с дублем и пенальти

Футбольный клуб "Актобе"
обыграл "Кыран"
в рамках 11-го тура первой лиги Казахстана
, тем самым продлив свою беспроигрышную серию до девяти игр, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча, прошедшая в Павлодаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу "красно-белых". Дубль оформил российский полузащитник Эдуард Суханов, отличившийся на 15-й и 39-й минутах. Причем первый гол он забил с пенальти.
Победа позволила "Актобе" набрать 23 очка (семь побед при двух ничьих) и закрепиться на первом месте в первой конференции. "Кыран" с отставанием на семь баллов расположился на третьей строчке.
Отметим, что в КПЛ выходят победители двух конференций.