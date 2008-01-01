Один из главных претендентов на выход в КПЛ потерял очки в матче с удалением и незабитым пенальти

Игра прошла в Шымкенте.

Фото: ФК "Атырау"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 17:51
Футбольный клуб "Атырау" не смог обыграть "Академию Оңтүстік" в рамках 11-го тура первой лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 0:0. При этом на 60-й минуте у "нефтяников" пенальти не реализовал Артак Дашян. Кроме того, на 73-й минуте "Академия Оңтүстік" осталась в меньшинстве вследствие удаления Самата Бортая, но численным преимуществом номинальные хозяева также не воспользовались.

Несмотря на осечку, "Атырау" с 23 очками сохранил лидерство во второй конференции, в то время как "Академия Оңтүстік" с отставанием на семь баллов расположилась на третьей позиции.

Отметим, что в КПЛ выходят победители двух конференций.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Первая лига Казахстана Атырау ФК
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 17:51
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