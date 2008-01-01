Один из главных претендентов на выход в КПЛ потерял очки в матче с удалением и незабитым пенальти

Футбольный клуб "Атырау"
не смог обыграть "Академию Оңтүстік"
в рамках 11-го тура первой лиги Казахстана
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча в Шымкенте завершилась со счетом 0:0. При этом на 60-й минуте у "нефтяников" пенальти не реализовал Артак Дашян. Кроме того, на 73-й минуте "Академия Оңтүстік" осталась в меньшинстве вследствие удаления Самата Бортая, но численным преимуществом номинальные хозяева также не воспользовались.
Несмотря на осечку, "Атырау" с 23 очками сохранил лидерство во второй конференции, в то время как "Академия Оңтүстік" с отставанием на семь баллов расположилась на третьей позиции.
Отметим, что в КПЛ выходят победители двух конференций.