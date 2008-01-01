Обидчик Англии без голов и вакансия главного тренера. Как "Актобе" рвется обратно в КПЛ

В первой лиге
чемпионата Казахстана по футболу интрига относительно победителей конференций, по сути, уже утрачена. Корреспондент Vesti.kz
рассказывает о турнирном положении "Актобе"
, который еще не определился с кандидатурой главного тренера, но уже рвется обратно в КПЛ, а также о том, кто тащит команду, пока один из лидеров не может найти свою игру.
"Актобе" немного забуксовал в начале турнира (два ничейных результата) и потерял по ходу сезона второго наставника в лице Алексея Петрушина
- первым уволенным был Владимир Маминов.
Сейчас клуб под руководством Владимира Зеленовского
, исполняющего обязанности главного тренера,
уверенно возглавляет первую конференцию.
"Красно-белые" наряду с "Атырау" по классу выделяются на фоне остальных участников первой лиги. Достаточно сказать, что оба клуба остались единственными, кто еще не проигрывал, ко всему прочему и "Актобе", и "Атырау" меньше остальных пропустили в свои ворота. Промежуточные итоги впечатляют.
"Актобе" в восьми играх забил 19 мячей. По три гола на счету россиянина Олега Чернышева
и черногорца Бобана Джорджевича
. По два раза отличились пять футболистов, среди которых 39-летний капитан Виталий Волков
. А вот бывший игрок сборной Казахстана и многих клубов КПЛ Жамбыл Кукеев
так и не открыл свой голевой счет. 32-летний футболист сыграл в четырех матчах и отметился одним ассистом.
Второй круг первой конференции принимает Павлодар. 22 октября "Актобе" сыграет с "Кыраном", который значительную часть дистанции соперничал с "красно-белыми" за первую строчку. Сейчас у "Актобе" 20 очков после восьми матчей, а у "Кырана" 16 баллов по итогам девяти игр и третье место в таблице. Между этими клубами расположилась "Арысь", у которой 18 баллов и десять сыгранных встреч.
Впереди у "Актобе", с учетом предстоящего матча, еще четыре игры в рамках первой конференции. 25 октября западно-казахстанцы сыграют с "Экибастузом", через три дня встретятся с "Арысью". В заключительном туре 31 октября "Актобе" проведет матч с "Алтаем". В случае победы над "Кыраном" "красно-белые" станут недосягаемыми для клуба из Туркестана и, по сути, приблизятся к решению задачи - выиграть конференцию, а вместе с ней и путевку в премьер-лигу.
Напомним, по итогам турнира в КПЛ выйдут победители двух конференций.
Фото: ФК "Актобе"©