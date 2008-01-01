Обидчик Англии без голов и вакансия главного тренера. Как "Актобе" рвется обратно в КПЛ

Клуб лидирует в своей конференции.

Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) Первая лига
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Сегодня 17:27
В первой лиге чемпионата Казахстана по футболу интрига относительно победителей конференций, по сути, уже утрачена. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о турнирном положении "Актобе", который еще не определился с кандидатурой главного тренера, но уже рвется обратно в КПЛ, а также о том, кто тащит команду, пока один из лидеров не может найти свою игру.

"Актобе" немного забуксовал в начале турнира (два ничейных результата) и потерял по ходу сезона второго наставника в лице Алексея Петрушина - первым уволенным был Владимир Маминов. Сейчас клуб под руководством Владимира Зеленовского, исполняющего обязанности главного тренера, уверенно возглавляет первую конференцию.

"Красно-белые" наряду с "Атырау" по классу выделяются на фоне остальных участников первой лиги. Достаточно сказать, что оба клуба остались единственными, кто еще не проигрывал, ко всему прочему и "Актобе", и "Атырау" меньше остальных пропустили в свои ворота. Промежуточные итоги впечатляют.

"Актобе" в восьми играх забил 19 мячей. По три гола на счету россиянина Олега Чернышева и черногорца Бобана Джорджевича. По два раза отличились пять футболистов, среди которых 39-летний капитан Виталий Волков. А вот бывший игрок сборной Казахстана и многих клубов КПЛ Жамбыл Кукеев так и не открыл свой голевой счет. 32-летний футболист сыграл в четырех матчах и отметился одним ассистом.



Второй круг первой конференции принимает Павлодар. 22 октября "Актобе" сыграет с "Кыраном", который значительную часть дистанции соперничал с "красно-белыми" за первую строчку. Сейчас у "Актобе" 20 очков после восьми матчей, а у "Кырана" 16 баллов по итогам девяти игр и третье место в таблице. Между этими клубами расположилась "Арысь", у которой 18 баллов и десять сыгранных встреч.

Впереди у "Актобе", с учетом предстоящего матча, еще четыре игры в рамках первой конференции. 25 октября западно-казахстанцы сыграют с "Экибастузом", через три дня встретятся с "Арысью". В заключительном туре 31 октября "Актобе" проведет матч с "Алтаем". В случае победы над "Кыраном" "красно-белые" станут недосягаемыми для клуба из Туркестана и, по сути, приблизятся к решению задачи - выиграть конференцию, а вместе с ней и путевку в премьер-лигу.

Напомним, по итогам турнира в КПЛ выйдут победители двух конференций.

Фото: ФК "Актобе"©
Метки:
Первая лига Казахстана Атырау ФК Актобе ФК КПЛ-2020 Сборная РК по футболу
Казахстан(футбол) Первая лига
0
Сегодня 17:27
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